Отмечается, что в марте президент Литвы Гитанас Науседа презентовал главе государства юбилейную медаль Яна Кароля Ходкевича и книгу «Портреты великих князей и вельмож Великого княжества Литовского из украинских музеев». Во время визита Зеленского в Катар в апреле он получил от эмира Тамим бин Хамад Аль Тани в подарок фотоальбом.
«В 2020 году президенту вручили 9 подарков: фарфоровые десертное блюдо, кувшин и тарелку с турецким орнаментом он получил от министров обороны и иностранных дел Турции, а туру из металла белого цвета в виде дракона, скульптуру автобуса из художественного стекла, ковер ручного ткачества, коврик, блюдо из металла белого цвета и керамическое блюдо с орнаментом от послов Таиланда, Филиппин, Пакистана, Азербайджана, Египта и Таджикистана соответственно», — говорится в сообщении.
Также сообщается, что в 2019 году со дня инаугурации Зеленский получил 181 подарок, среди которых были собрание сочинений Шекспира от Секретной разведывательной службы Министерства иностранных дел Великобритании (MИ-6), фарфоровая статуэтка «Покемон» от китайского бизнесмена, основателя компании Alibaba Group Джека Ма, велосипед и маска для сна от президента Эстонии Керсти Кальюлайд, галстук Hermes от экс-председателя Европейского совета Дональда Туска.
Зеленский с начала президентства, по предоставленным агентству Государственным управлением делами данным, вручил более 1,5 тыс. подарков: 18 вышитых рубашек, 15 вышитых рушников и скатертей, 22 шелковых платка, 300 блюд, тарелок и шкатулок с петриковской росписью, 11 изделий из керамики и 3 макитры (глиняных горшка), 3 ковра, 6 украшений из янтаря, 2 картины из янтаря и шелка, а также серьги и колье с жемчугом.
Также среди подарков от главы государства значатся 380 наручных часов, 130 запонок и 36 галстуков с государственной символикой, 10 наборов елочных украшений, 137 книг и 88 фотоальбомов (о Киеве и Украине), а также другие сувениры, среди которых гобелены, скульптурные композиции, статуэтки, вазы и подсвечники.
Госуправление делами не уточнило, кому именно главой государства были адресованы эти подарки.