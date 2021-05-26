Президент Украины Владимир Зеленский за два года своего президентства получил около 200 подарков, в то время как сам вручил более 1,5 тыс. подарков. Об этом 26 мая сообщают «Украинские новости» со ссылкой на данные Офиса президента

Отмечается, что в марте президент Литвы Гитанас Науседа презентовал главе государства юбилейную медаль Яна Кароля Ходкевича и книгу «Портреты великих князей и вельмож Великого княжества Литовского из украинских музеев». Во время визита Зеленского в Катар в апреле он получил от эмира Тамим бин Хамад Аль Тани в подарок фотоальбом.

«В 2020 году президенту вручили 9 подарков: фарфоровые десертное блюдо, кувшин и тарелку с турецким орнаментом он получил от министров обороны и иностранных дел Турции, а туру из металла белого цвета в виде дракона, скульптуру автобуса из художественного стекла, ковер ручного ткачества, коврик, блюдо из металла белого цвета и керамическое блюдо с орнаментом от послов Таиланда, Филиппин, Пакистана, Азербайджана, Египта и Таджикистана соответственно», — говорится в сообщении.

«Это ошибка»: физиономист объяснил, что не так с лицом Зеленского © REUTERS, Gleb Garanich Джека Ма, велосипед и маска для сна от президента Эстонии Керсти Кальюлайд, галстук Hermes от экс-председателя Европейского совета Дональда Туска.

Зеленский с начала президентства, по предоставленным агентству Государственным управлением делами данным, вручил более 1,5 тыс. подарков: 18 вышитых рубашек, 15 вышитых рушников и скатертей, 22 шелковых платка, 300 блюд, тарелок и шкатулок с петриковской росписью, 11 изделий из керамики и 3 макитры (глиняных горшка), 3 ковра, 6 украшений из янтаря, 2 картины из янтаря и шелка, а также серьги и колье с жемчугом.

Также среди подарков от главы государства значатся 380 наручных часов, 130 запонок и 36 галстуков с государственной символикой, 10 наборов елочных украшений, 137 книг и 88 фотоальбомов (о Киеве и Украине), а также другие сувениры, среди которых гобелены, скульптурные композиции, статуэтки, вазы и подсвечники.

Госуправление делами не уточнило, кому именно главой государства были адресованы эти подарки.