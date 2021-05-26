Экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин в своей книге «Невыдуманные истории международной коррупции Джо Байдена в Украине» заявил, что ему известен заказчик убийства украинского журналиста Георгия Гонгадзе. На это обращает внимание издание «Украинские новости» 26 мая

Убийство без ответа. 19 лет со дня исчезновения Георгия Гонгадзе © РИА Новости, Андрей Волошин / Перейти в фотобанк

«Дело Гонгадзе не завершено. Осталось главное — разоблачить заказчика, который спокойно живет в Украине. У меня есть личное мнение о личности заказчика», — заявил Шокин в своей книге.

Он указывает, что заказчиком убийства Гонгадзе и журналиста Павла Шеремета был один и тот же человек.

Основателя издания «Украинская правда» Георгия Гонгадзе в 2000 году нашли обезглавленным в лесу под Киевом. Семья Гонгадзе утверждает, что заказчики убийства так и не были привлечены к ответственности.

В 2009 году в убийстве Гонгадзе сознался бывший начальник департамента наружного наблюдения МВД Украины Алексей Пукач. Он был приговорен к пожизненному заключению. Заказчиком Генпрокуратура назвала экс-министра внутренних дел Юрия Кравченко. Он вел собственное расследование дела Гонгадзе и погиб при подозрительных обстоятельствах, после этого дело было закрыто.