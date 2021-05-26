Исследователи дикой природы в Чернобыле заметили массовое заболевание волков. Об этом 25 мая в Facebook сообщили работники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника

Отмечается, что замдиректора Международной радиоэкологической лаборатории, начальник отдела радиоэкологических исследований, зоолог Сергей Гащак установил камеру в Чернобыльской зоне отчуждения.

Согласно результатам его наблюдения удалось зафиксировать неестественное поведение волков. Позднее выяснилось, что волки больны демодекозом. Это повышенное размножение подкожного клеща.

Миллиарды от туризма и животные из Красной Книги. Что сегодня происходит в Чернобыле © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Александр Ткаченко заявил, что необходимо внести Чернобыльскую зону отчуждения в список мирового наследия ЮНЕСКО.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года и считается одной из крупнейших техногенных катастроф в истории. Взрыв произошел на четвертом энергоблоке. Радиоактивному облучению подверглись около 8,4 миллиона человек.