Во время проверки документов инспекторы выяснили, что водительское удостоверение остановленного ими водителя значится как утерянное, а мужчина лишен прав за управление автомобилем в нетрезвом виде.
Примечательно, что правонарушитель оказался преподавателем, обучающим местных жителей вождению автомобиля. На удивление сотрудников, он и на этот раз не обошелся без «дополнительной подзарядки». После проведения медосмотра врач-нарколог заключил, что водитель находится в состоянии наркотического опьянения.
На мужчину составили протокол по факту повторного управления транспортным средством в состоянии опьянения, также водителю вменяют вождение без прав. Максимальная санкция по одной статье предполагает штраф до 30 МРОТ, по второй — до 2,4 тыс. МРОТ и лишение прав на срок до 10 лет.
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Пойманный с поличным инструктор пытался решить вопрос с помощью взятки, положив сотрудникам на капот четыре тысячи гривен, то есть 10,5 тысяч рублей. В итоге к делу прибавился еще один протокол по факту предложения неправомерной выгоды должностному лицу. А это уже лишение свободы сроком до шести лет и штраф до тысячи МРОТ.