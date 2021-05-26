В Запорожье на улице Автострадная патрульные остановили учебный автомобиль SKODA FABIA. За рулем оказался нетрезвый инструктор одной из автошкол, 26 мая сообщает РИА Мелитополь

Во время проверки документов инспекторы выяснили, что водительское удостоверение остановленного ими водителя значится как утерянное, а мужчина лишен прав за управление автомобилем в нетрезвом виде.

Примечательно, что правонарушитель оказался преподавателем, обучающим местных жителей вождению автомобиля. На удивление сотрудников, он и на этот раз не обошелся без «дополнительной подзарядки». После проведения медосмотра врач-нарколог заключил, что водитель находится в состоянии наркотического опьянения.

На мужчину составили протокол по факту повторного управления транспортным средством в состоянии опьянения, также водителю вменяют вождение без прав. Максимальная санкция по одной статье предполагает штраф до 30 МРОТ, по второй — до 2,4 тыс. МРОТ и лишение прав на срок до 10 лет.

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Пойманный с поличным инструктор пытался решить вопрос с помощью взятки, положив сотрудникам на капот четыре тысячи гривен, то есть 10,5 тысяч рублей. В итоге к делу прибавился еще один протокол по факту предложения неправомерной выгоды должностному лицу. А это уже лишение свободы сроком до шести лет и штраф до тысячи МРОТ.