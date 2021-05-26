О покупке просроченного товара в соцсети сообщил житель Приднепровска Николай.
Мужчина рассказал, что купил ребрышки в известном мясном магазине и не сразу обратил внимание на их качество.
Придя домой, покупатель обнаружил, что мясо покрыто пятнами плесени.
В комментариях пользователи предложили мужчине вернуться в магазин и потребовать свои деньги обратно. Покупатель же отметил, что не взял в магазине чек, о чем теперь жалеет.
Ранее жители Херсона пожаловались на желе с «дополнительной начинкой»: придя домой, покупательница обнаружила, что десерт покрыт пушистой плесенью. При этом, с датой изготовления было все в порядке, что, по мнению пользователей соцсетей говорит о том, что в магазине их могут подделывать.