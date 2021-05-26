Нитрит натрия, который содержится в колбасных изделиях промышленного производства, повышает риск возникновения рака. Об этом сказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире канала «Россия 1»

Диетолог нашла дешевую альтернативу колбасе © РИА Новости, Владимир Песня / Перейти в фотобанк

«Колбаса, колбасные изделия, не только из-за нитрита натрия, а из-за содержащихся там трансжиров, сахаров и прочего в 2015 году официально Всемирной организацией здравоохранения отнесены к канцерогенам», — сказал Мясников.

Он указал и на еще одно возможное осложнение из-за колбасы — ее компоненты могут нанести вред мужскому здоровью.

По словам врача, употребление колбасных изделий в неумеренном количестве ежегодно уносит столько жизней, что «табаку не сравниться». Поэтому, заявил Мясников, рекламу колбасы в идеале стоило бы тоже запретить.