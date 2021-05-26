Нитрит натрия — пищевая добавка Е250, это консервант и фиксатор цвета пищевых продуктов. Но, по словам врача, колбаса таит и другие опасности.
«Колбаса, колбасные изделия, не только из-за нитрита натрия, а из-за содержащихся там трансжиров, сахаров и прочего в 2015 году официально Всемирной организацией здравоохранения отнесены к канцерогенам», — сказал Мясников.
Он указал и на еще одно возможное осложнение из-за колбасы — ее компоненты могут нанести вред мужскому здоровью.
По словам врача, употребление колбасных изделий в неумеренном количестве ежегодно уносит столько жизней, что «табаку не сравниться». Поэтому, заявил Мясников, рекламу колбасы в идеале стоило бы тоже запретить.