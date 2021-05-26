Очередной этап борьбы с трубопроводом «Северный поток — 2» начнется после окончания его строительства с сертификации объекта, заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала «Россия 24»

Ранее президент США Джо Байден признал санкции в отношении «Северного потока — 2» контрпродуктивными, так как проект уже практически завершен.

«Построить его построят, но встанет вопрос о сертификации, о вводе в эксплуатацию, вот тогда начнется следующий этап борьбы с ним», — сказал Чижов.

«Северный поток – 2»: Украина получила удар под дых от США © РИА Новости, пресс-служба президента Украины

«Просто для них на чаше весов были отношения с Германией как ключевым союзником в Европе и отношения с теми некрупными странами, которые борются изо всех сил против "Северного потока — 2". Помимо Польши наиболее громогласной в Евросоюзе по этому вопросу я добавлю еще и Украину», — отметил Чижов.

По его словам, ход США нужно оценивать трезво, поскольку, несмотря на отказ от санкций в отношении оператора проекта Nord Stream AG, ограничительные меры против российских подрядчиков и судов остались.