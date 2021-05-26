Ограничение на импорт будет действовать до 1 октября 2021 года.
В частности, были аннулированы результаты годовых аукционов, на которых распределена пропускная способность на 2021 год в части межгосударственных связей между Украиной и государствами, не являющимися участниками Энергетического сообщества.
Как отмечал в интервью Украина.ру украинский энергоэксперт Юрий Корольчук, ограничение импорта электроэнергии из Белоруссии вызвано в первую очередь борьбой олигархов за государственные деньги.
В частности, запрет выгоден владельцу большинства украинских теплоэлектростанций Ринату Ахметову, так как поставляемое им электричество существенно дороже импортного белорусского.
При этом без закупок электроэнергии в России и Белоруссии будет достаточно сложно поддерживать баланс украинской энергосистемы, отмечал Корольчук.
Ранее глава межфракционного объединения «За демократическую Беларусь» в Раде Алексей Гончаренко после задержания в Минске Романа Протасевича потребовал прекратить любые дипломатические контакты с «белорусским режимом», кроме как в вопросах беженцев и политзаключенных.
Также депутат потребовал прекратить импорт электроэнергии из Белоруссии, прекратить авиасообщение между странами и подготовить пакет санкций СНБО против Александра Лукашенко.