Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), запретила импорт электроэнергии с территории Российской Федерации и Белоруссии. Решение было принято 26 мая на заседании регулятора, которое транслировалось в YouTube

Ограничение на импорт будет действовать до 1 октября 2021 года.

В частности, были аннулированы результаты годовых аукционов, на которых распределена пропускная способность на 2021 год в части межгосударственных связей между Украиной и государствами, не являющимися участниками Энергетического сообщества.

Как отмечал в интервью Украина.ру украинский энергоэксперт Юрий Корольчук, ограничение импорта электроэнергии из Белоруссии вызвано в первую очередь борьбой олигархов за государственные деньги.

В частности, запрет выгоден владельцу большинства украинских теплоэлектростанций Ринату Ахметову, так как поставляемое им электричество существенно дороже импортного белорусского.

При этом без закупок электроэнергии в России и Белоруссии будет достаточно сложно поддерживать баланс украинской энергосистемы, отмечал Корольчук.

Ранее глава межфракционного объединения «За демократическую Беларусь» в Раде Алексей Гончаренко после задержания в Минске Романа Протасевича потребовал прекратить любые дипломатические контакты с «белорусским режимом», кроме как в вопросах беженцев и политзаключенных.

Также депутат потребовал прекратить импорт электроэнергии из Белоруссии, прекратить авиасообщение между странами и подготовить пакет санкций СНБО против Александра Лукашенко.