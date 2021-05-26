Президент Украины Владимир Зеленский намерен оставить в политике Петра Порошенко и Юлию Тимошенко, поскольку они вряд ли составят ему конкуренцию на следующих выборах. Об этом рассказал замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин в интервью изданию Украина.ру

Блицопрос: Владимир Жарихин о большой пресс-конференции Владимира Зеленского © РИА Новости, Владимир Трефилов

В целом эта пресс-конференция показала, что Зеленский проскочил первые два пункта своего президентства (введение в курс дела и реформы) и начал подготовку к предвыборной кампании, считает эксперт.

"Когда он сносил Медведчука и его информационные структуры, это еще можно было интерпретировать как борьбу с влиянием Москвы. Но теперь он начал сносить Кличко. Это что, борьба с влиянием Германии? Он явно расчищает поляну. Он хочет остаться с заведомо неприемлемыми соперниками для населения (Порошенко/Тимошенко), а остальных убрать", — уверен Жарихин.

Зеленский ведет достаточно жесткую предвыборную борьбу и пока что начал эту борьбу довольно успешно, заключил собеседник издания.

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