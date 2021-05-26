Разговоры о планах Зеленского идти на второй срок начались весной 2020 года. Ранее в ходе пресс-конференции, посвященной двухлетию своего президентства, отвечая на вопрос журналистов, Зеленский заявил, что ещё не принял решение, идти ли на второй срок.
В целом эта пресс-конференция показала, что Зеленский проскочил первые два пункта своего президентства (введение в курс дела и реформы) и начал подготовку к предвыборной кампании, считает эксперт.
"Когда он сносил Медведчука и его информационные структуры, это еще можно было интерпретировать как борьбу с влиянием Москвы. Но теперь он начал сносить Кличко. Это что, борьба с влиянием Германии? Он явно расчищает поляну. Он хочет остаться с заведомо неприемлемыми соперниками для населения (Порошенко/Тимошенко), а остальных убрать", — уверен Жарихин.
Зеленский ведет достаточно жесткую предвыборную борьбу и пока что начал эту борьбу довольно успешно, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.