Не стоит ждать чудес от встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. Об этом заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов, передает РИА Новости

«Конечно, ее с нетерпением ждут [в Европе] — кто-то с опаской, кто-то с надеждой. Но каких-то чудес вряд ли стоит [ждать], но определенный стабилизирующий импульс отношениям между Россией и Европой в случае позитивного результата [саммита] может, конечно, принести», — сказал Чижов.

100 дней Байдена: какое значение для президента США имеют Россия и Украина © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Стороны обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития отношений России и США, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.