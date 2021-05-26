«Конечно, ее с нетерпением ждут [в Европе] — кто-то с опаской, кто-то с надеждой. Но каких-то чудес вряд ли стоит [ждать], но определенный стабилизирующий импульс отношениям между Россией и Европой в случае позитивного результата [саммита] может, конечно, принести», — сказал Чижов.
Ранее стало известно, что главы государств встретятся 16 июня в швейцарской Женеве. Информацию подтвердила пресс-служба Кремля.
Стороны обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития отношений России и США, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.