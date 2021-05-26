Ранее стало известно, что главы государств встретятся 16 июня в швейцарской Женеве. Информацию подтвердила пресс-служба Кремля.
Аналитик отметил, что американские президенты практически никогда не выбирают территорию своего оппонента в качестве места для встречи.
Исключением были только Гари Трумэн, посетивший Германию в 1945 году, а также Дональд Трамп, приехавший в Саудовскую Аравию.
По словам эксперта, Байден стал первым президентом, который в начале своего турне выбрал Швейцарию. По подсчетам аналитиков, в начале срока президенты США больше всего посещали Канаду (8 раз) и Мексику (4).
Ранее в мае, во время телефонного разговора с главой российского государства Байден предложил провести переговоры на территории одной из европейских стран.
Стороны планируют обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития отношений России и США, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.