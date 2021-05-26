Аналитик Forbes Кен Робертс удивлен выбором места для встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена. Об этом 26 мая сообщило агентство РИА Новости

Ранее стало известно, что главы государств встретятся 16 июня в швейцарской Женеве. Информацию подтвердила пресс-служба Кремля.

Аналитик отметил, что американские президенты практически никогда не выбирают территорию своего оппонента в качестве места для встречи.

Исключением были только Гари Трумэн, посетивший Германию в 1945 году, а также Дональд Трамп, приехавший в Саудовскую Аравию.

Высокая кухня для большой политики: что будут есть при встрече Путин и Байден © РИА Новости, Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Ранее в мае, во время телефонного разговора с главой российского государства Байден предложил провести переговоры на территории одной из европейских стран.

Стороны планируют обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития отношений России и США, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.