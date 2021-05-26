«Чем быстрее у нас начнется хорошая теплая погода, тем скорее прибудет украинская продукция с открытого грунта. Как только продукция появится, а приедет она в основном с Востока Украины, то с этого момента на внутреннем рынке Украины эта продукция начнет дешеветь. Эта продукция будет дешевле, чем импорт где-то до сентября», — сказал Пендзин.
По его словам, из-за холодной весны урожай фруктов и овощей будет позже, чем в прошлом году, поэтому цены опустятся только к середине июня. Ранее свои помидоры и огурцы на рынке были уже к началу месяца.
Отмечается, что в настоящее время дешевле всего продают овощи и фрукты прошлогоднего урожая. Из-за границы везут молодую свеклу, картошку, морковь и другие овощи. Украинский молодой картофель или помидоры стоят на 50-60% дороже, чем импорт.
Разница в цене ощутима за счет того, что на Украине процесс выращивания происходит в теплицах, а за границей на открытой местности.