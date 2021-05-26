Украинские овощи и фрукты с открытого грунта станут дешевле импортных не ранее сентября. О ценообразовании 26 мая рассказал экономист Олег Пендзин в материале «ГолосUA»

«Чем быстрее у нас начнется хорошая теплая погода, тем скорее прибудет украинская продукция с открытого грунта. Как только продукция появится, а приедет она в основном с Востока Украины, то с этого момента на внутреннем рынке Украины эта продукция начнет дешеветь. Эта продукция будет дешевле, чем импорт где-то до сентября», — сказал Пендзин.

Украинка отравила 70-летнюю мать «веселым» пeчeньем © Nataliya Vaitkevich: Pexels

Отмечается, что в настоящее время дешевле всего продают овощи и фрукты прошлогоднего урожая. Из-за границы везут молодую свеклу, картошку, морковь и другие овощи. Украинский молодой картофель или помидоры стоят на 50-60% дороже, чем импорт.

Разница в цене ощутима за счет того, что на Украине процесс выращивания происходит в теплицах, а за границей на открытой местности.