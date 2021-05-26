«Комиссия обращает внимание, что устанавливала результаты выборов с учетом положений постановления и определения Большой палаты Верховного суда. Поэтому подробно проанализировала решение Верховного суда и подала апелляционную жалобу на это его решение», — говорится в сообщении.
При этом в ЦИК отметили, что на данный момент не существует однозначного юридического алгоритма действий и правового механизма для разрешения ситуации, сложившейся в 87-м округе.
Ранее Центризбирком, учитывая решения судов и позицию большой палаты Верховного суда, признал голосование на шести участках в округе недействительными и установил результаты без их учета. Согласно им, избранным депутатом на довыборах в парламент в Ивано-Франковской области был признан кандидат от «Слуги народа» Вирастюк.
Однако впоследствии Верховный суд Украины принял постановление, которым признал противоправными действия Центральной избирательной комиссии и отменил протокол, по которому были установлены результаты.