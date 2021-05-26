Центральная избирательная комиссия Украины обжаловала решение Верховного суда об отмене протокола ЦИК от 19 мая о признании Василия Вирастюка («Слуга народа») избранным депутатом на 87-м округе в Ивано-Франковской области. Об этом 25 мая сообщила пресс-служба комиссии

Верховный суд Украины отменил протокол ЦИК, по которому Вирастюк был избран в Раду © Сommons.wikimedia/Wadco2 сообщении.

При этом в ЦИК отметили, что на данный момент не существует однозначного юридического алгоритма действий и правового механизма для разрешения ситуации, сложившейся в 87-м округе.

Ранее Центризбирком, учитывая решения судов и позицию большой палаты Верховного суда, признал голосование на шести участках в округе недействительными и установил результаты без их учета. Согласно им, избранным депутатом на довыборах в парламент в Ивано-Франковской области был признан кандидат от «Слуги народа» Вирастюк.

Однако впоследствии Верховный суд Украины принял постановление, которым признал противоправными действия Центральной избирательной комиссии и отменил протокол, по которому были установлены результаты.