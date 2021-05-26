Государственное бюро расследований проводит следственные действия в здании Дома профсоюзов в Киеве. Об этом 26 мая Федерация профсоюзов Украины сообщила на своем сайте

«Ошибка? Я не думаю»: Кличко прокомментировал обыски в своем доме © РИА Новости, Александр Максименко / Перейти в фотобанк Григория Осового, а также в правовом и имущественном департаментах. Федерация отмечает, что никаких обвинений ГБР не предъявляло.

«Сегодня, 26 мая 2021 года, с 9:30 Государственное бюро расследований проводит обыски и изъятия служебных документов ФПУ в Доме профсоюзов», — говорится в сообщении.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил о давлении на киевскую власть и на него лично со стороны центральной власти, которое связано с изучением вопроса о введении исполкомов. По его данным, за несколько дней обыски прошли в «Киевзеленстрой», в КП «Спецжилфонд», в «Киеавтодоре», «Киевском институте земельных отношений», «Киевгорсвете», а также в департаментах земельных ресурсов и социальной политики.

Глава Государственной фискальной службы Украины Вадим Мельник заверил, что обыски в коммунальных предприятиях Киева не связаны с политикой.