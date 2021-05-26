Уже летом 2021 года тема коронавируса станет менее острой и отойдет на второй план, предрекла украинский астролог Марина Скади в комментарии УНИАН 26 мая

Астролог рассказала, как ретроградный Меркурий может повлиять на встречу Путина и Зеленского © РИА Новости, Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Открытия границ и возвращения путешествий, по словам астролога, можно ждать с 2022 года. Однако для этого людям будут нужны паспорта вакцинации и подтверждение отсутствия коронавируса.

«С 2022 года будут отменены многие ограничения, или как минимум меры послабления позволят почувствовать себя свободно в вопросах зарубежных поездок», — спрогнозировала Скади.

Опасности, предупредила она, ждут человечество в так называемом коридоре затмений — с лунного затмения 26 мая до солнечного затмения 10 июня. Также неприятностями грозят периоды ретроградного Меркурия, а по их окончании ситуация и со взаимоотношениями, и с международной обстановкой будет улучшаться.