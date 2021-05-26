По мнению Скади, в конце 2021 года, возможно, ситуация с коронавирусом улучшится настолько, что люди смогут обходиться без масок в общественных местах.
Открытия границ и возвращения путешествий, по словам астролога, можно ждать с 2022 года. Однако для этого людям будут нужны паспорта вакцинации и подтверждение отсутствия коронавируса.
«С 2022 года будут отменены многие ограничения, или как минимум меры послабления позволят почувствовать себя свободно в вопросах зарубежных поездок», — спрогнозировала Скади.
Опасности, предупредила она, ждут человечество в так называемом коридоре затмений — с лунного затмения 26 мая до солнечного затмения 10 июня. Также неприятностями грозят периоды ретроградного Меркурия, а по их окончании ситуация и со взаимоотношениями, и с международной обстановкой будет улучшаться.