Скорее всего, активисту Роману Протасевичу смертная казнь в Белоруссии не угрожает, так как для этого необходимы более веские основания, сказал в интервью изданию Украина.ру политолог и журналист Алексей Кочетков

В Белоруссии людей и за гораздо более легкие нарушения сажают на невиданные для России сроки, а тут случай как раз тот, что срок он получит серьезный. Но смертная казнь даже для Белоруссии будет перебором, полагает политолог.

«Нужны какие-то уж совсем веские основания для этого, не думаю, что настолько кровожадный образ нужен руководству Белоруссии», — сказал Кочетков.

Полный текст интервью читайте здесь.

Романа Протасевича, сооснователя и бывшего главного редактора признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA.

Протасевич был на борту пассажирского самолета авиакомпании Ryanair, летевшего по маршруту Афины — Вильнюс. Когда лайнер пролетал над территорией Белоруссии, экипаж был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Минска.

В аэропорту сообщили, что борт Ryanair запросил посадку из-за сообщения о бомбе. По данным Telegram-канала «Пул первого», близкого к президенту Белоруссии, экипаж Ryanair обратился к властям страны с просьбой принять лайнер, после чего президент Александр Лукашенко лично приказал «самолет разворачивать и принимать».