Президент США Джо Байден не хочет терять своего главного союзника в Европе – Германию, считает политолог, редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин. Об этом он 26 мая рассказал в эфире радио Sputnik

Ранее Байден заявил, что считает контрпродуктивными санкции против «Северного потока-2», так как его строительство практически завершено. По его словам, ограничительные меры против российского проекта не привели бы к его остановке.

«США действительно столкнулись с ситуацией, когда по факту "Северный поток-2" уже достраивается. Однако заявление вызвано еще и тем, что Байден не хочет терять своего главного союзника на европейском пространстве — Германию. Поскольку санкции, как ни крути, касаются немецких производителей, которые участвуют в строительстве. Байден хочет удержать Германию именно в орбите своего влияния», — сказал Бредихин.

«Северный поток – 2»: Украина получила удар под дых от США © РИА Новости, пресс-служба президента Украины

«Кроме того, есть возможность полностью потерять контроль над Европой, которая спокойно может нормализовать свои отношения с Россией и строить их дальше в благоприятном контексте», — добавил он.

В конце 2019 года США ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика «Фортуна», а 27 апреля к нему присоединился «Академик Черский».