Кабинет министров намерен утвердить проект распоряжения о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер в отношении 11 российских представителей сферы культуры и искусства. Об этом 26 мая сообщается в повестке дня на сайте правительства

СБУ разрешила въезд в страну актеру «Сватов» Федору Добронравову © РИА Новости, Евгений Биятов / Перейти в фотобанк Алексей Резников.

Проектом документа предлагается запретить актерам въезд в страну на три года.

Под санкции могут попасть Владимир Вдовиченков, Жанна Эппле, Ольга Кабо, Дмитрий Орлов, Александр Петров, Евгений Пронин, Анастасия Сланевская, Евгений Стычкин, Ярослав Сумишевский, Павел Трубинер и Алексей Чадов.

С чем связано предложение Резникова, пока не сообщается. Однако в основном российским актерам запрещается въезд на Украину, если они выступали в Крыму, который официальный Киев считает своим. Также россиянам запрещают въезд, если, по мнению украинской власти, они несут угрозу национальной безопасности.