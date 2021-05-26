В частности, инициировал рассмотрение этого вопроса вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
Проектом документа предлагается запретить актерам въезд в страну на три года.
Под санкции могут попасть Владимир Вдовиченков, Жанна Эппле, Ольга Кабо, Дмитрий Орлов, Александр Петров, Евгений Пронин, Анастасия Сланевская, Евгений Стычкин, Ярослав Сумишевский, Павел Трубинер и Алексей Чадов.
С чем связано предложение Резникова, пока не сообщается. Однако в основном российским актерам запрещается въезд на Украину, если они выступали в Крыму, который официальный Киев считает своим. Также россиянам запрещают въезд, если, по мнению украинской власти, они несут угрозу национальной безопасности.