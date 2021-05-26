Президент подтвердил официальную версию о том, что самолет посадили из-за сообщения о минировании, которое поступило из Швейцарии. По словам Лукашенко, экипаж советовался с хозяевами самолета и аэропортом в Вильнюсе, но принял решение приземлиться в Минске. Принуждение лайнера к посадке истребителем МиГ-29 он назвал «абсолютной ложью».
«Я действовал законно, защищая людей, по всем международным правилам», — подчеркнул Лукашенко, добавив, что это произошло на фоне «каскада минирований с IP-адресов Польши».
Также он прокомментировал реакцию Запада на произошедшее, отметив, что Белоруссия сдерживает атаки недругов, которые в дальнейшем пойдут на Россию.
«Недоброжелатели Беларуси перешли от организации бунтов к этапу удушения… Далее возьмутся за Россию… Наши действия могли показаться чрезмерными тем, кто оправдывает их злодеяния. Но эта стратегия жизненно важная для страны», — заявил Лукашенко.
В воскресенье, 23 мая, самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. На борту был Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов его задержали. Против журналиста возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью «организация массовых беспорядков», ему грозит до 15 лет лишения свободы.