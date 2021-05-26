Россиянка Софья Сапега может получить до 12 лет тюрьмы в связи с обвинением по статье 130 УК Белоруссии (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни). Об этом 26 мая сообщил Telegram-канал Sputnik Беларусь

Сапега была задержана 23 мая в Минске вместе с Романом Протасевичем, основателем Telegram-канала Nexta и главредом Telegram-канала «Беларусь головного мозга», признанных в Белоруссии экстремистскими.

В воскресенье, 23 мая, самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины—Вильнюс, совершил незапланированную посадку в аэропорту Минска. Протасевич и Сапега находились в этом самолете.

Жесткая посадка. Эксперты о решении Лукашенко и будущем Протасевича © REUTERS, Stringer

Россиянку Сапегу арестовали на два месяца.

«Речь идет о том, что она задержана в рамках части 3 статьи 130 "Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни" Уголовного кодекса Беларуси», — отметил источник Telegram-канала в силовых структурах.

В среду к девушке может приехать адвокат.

Софья Сапега является гражданкой России и студенткой Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе.