Сапега была задержана 23 мая в Минске вместе с Романом Протасевичем, основателем Telegram-канала Nexta и главредом Telegram-канала «Беларусь головного мозга», признанных в Белоруссии экстремистскими.
В воскресенье, 23 мая, самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины—Вильнюс, совершил незапланированную посадку в аэропорту Минска. Протасевич и Сапега находились в этом самолете.
Против Протасевича возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью «организация массовых беспорядков», ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Россиянку Сапегу арестовали на два месяца.
«Речь идет о том, что она задержана в рамках части 3 статьи 130 "Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни" Уголовного кодекса Беларуси», — отметил источник Telegram-канала в силовых структурах.
В среду к девушке может приехать адвокат.
Софья Сапега является гражданкой России и студенткой Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе.