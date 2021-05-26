Когда положение звезд благоприятно скажется на политической обстановке, а когда Донбассу грозит обострение конфликта, в комментарии УНИАН 26 мая рассказала астролог Марина Скади

Жарихин рассказал о единственном способе закончить войну в Донбассе © пресс-служба президента Украины

Знак Рыб олицетворяет безграничность и возможность изменять реальность, а Юпитер — планета счастья, указала она. Однако после окончания этого периода снова возможны неприятные перемены.

«Осень 2021 года окажется непростой, ситуация на Донбассе обострится», — полагает астролог.

Причем стабилизации конфликта в Донбассе, по ее словам, стоит ждать не ранее января 2022 года.