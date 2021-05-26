По мнению Скади, в конце июня — июле 2021 года звезды и планеты будут благосклонны к людям во всех сферах жизни. В это время транзит Юпитера в Рыбах позволяет подготовиться к новому этапу, перейти в следующий жизненный цикл.
Знак Рыб олицетворяет безграничность и возможность изменять реальность, а Юпитер — планета счастья, указала она. Однако после окончания этого периода снова возможны неприятные перемены.
«Осень 2021 года окажется непростой, ситуация на Донбассе обострится», — полагает астролог.
Причем стабилизации конфликта в Донбассе, по ее словам, стоит ждать не ранее января 2022 года.