«Утром 26 мая в Украину прибыла партия вакцины от коронавируса компании Pfizer. Это первая поставка вакцины Pfizer, которая была приобретена за счет государственного бюджета», — говорится в сообщении.
Отмечается, что самолет с партией вакцины Pfizer приземлился в международном аэропорту Киева. Вакцина должна пройти процедуру растаможивания, после чего отправится на склад. Позднее ее развезут по регионам Украины.
Ранее на Украину Pfizer поступал только в рамках глобального механизма COVAX, по которому страны получают вакцину от разных производителей бесплатно. Украина договорилась с компанией Pfizer о поставке 20 миллионов доз вакцины от коронавируса.