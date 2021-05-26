На Украину доставили первую партию вакцины Comirnaty от Pfizer/BioNTech. Об этом 26 мая сообщает «РБК-Украина»

Степанов назвал дату поставки на Украину вакцины Pfizer © Facebook, Максим Степанов

Отмечается, что самолет с партией вакцины Pfizer приземлился в международном аэропорту Киева. Вакцина должна пройти процедуру растаможивания, после чего отправится на склад. Позднее ее развезут по регионам Украины.

Ранее на Украину Pfizer поступал только в рамках глобального механизма COVAX, по которому страны получают вакцину от разных производителей бесплатно. Украина договорилась с компанией Pfizer о поставке 20 миллионов доз вакцины от коронавируса.