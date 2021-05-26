«Я пообещала съесть сало в сторис… У меня есть принципы, касающиеся веганства. Я сделала это, чтобы мотивировать себя питаться по указаниям врача и делать дыхательные практики… И если это не будет эффективным, папа собственноручно накормит меня свеженьким [салом]. Он давно мечтал», — рассказала певица.
По ее словам, недавно она побывала на сеансе массажа, во время которого врач констатировала, что сыроедение вредно для ее здоровья. Медик настоятельно рекомендовала пациентке вернуться к мясному питанию, не исключая из рациона сало и рыбу.
Тем не менее Jerry не планирует радикально менять свои пищевые привычки и пообещала делиться с подписчиками результатами.