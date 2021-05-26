Украинская певица Jerry Heil, которая уже много лет практикует вегетарианство, после сеанса массажа у врача пообещала съесть сало, если не будет питаться по ее указаниям. Об этом она написала в своем Instagram 25 мая

Не Украина. Названа страна, жители которой больше всех едят сало © РИА Новости, Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк

По ее словам, недавно она побывала на сеансе массажа, во время которого врач констатировала, что сыроедение вредно для ее здоровья. Медик настоятельно рекомендовала пациентке вернуться к мясному питанию, не исключая из рациона сало и рыбу.

Тем не менее Jerry не планирует радикально менять свои пищевые привычки и пообещала делиться с подписчиками результатами.