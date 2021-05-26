С украинской стороны документ подписала делегация во главе с министром обороны Андреем Тараном, а со стороны Грузии договор подписал министр обороны Джуаншер Бурчуладзе.
«Нас с Грузией объединяют общие угрозы и цели развития… Мы полны решимости углубить сотрудничество для эффективного противодействия региональным и глобальным угрозам», — заявил Таран.
Министры также определили приоритеты оборонного сотрудничества по направлениям кибербезопасности, военно-технической сферы, совместного участия в международных военных учениях и внедрения стандартов НАТО в повседневную деятельность национальных вооруженных сил. Кроме того, стороны обменялись опытом по «противодействию эскалации агрессии РФ».
Ранее представители Украины, Грузии и Молдавии объявили о создании «Ассоциированного трио», целью которого является усиление сотрудничества между тремя государствами на пути к членству в ЕС.