Министерства обороны Украины и Грузии 25 мая подписали план двустороннего межведомственного сотрудничества. Об этом сообщается на сайте Минобороны Украины

Власти Украины, Грузии и Молдавии организовались в нестандартное трио © Twitter, dmytrokuleba Андреем Тараном, а со стороны Грузии договор подписал министр обороны Джуаншер Бурчуладзе.

«Нас с Грузией объединяют общие угрозы и цели развития… Мы полны решимости углубить сотрудничество для эффективного противодействия региональным и глобальным угрозам», — заявил Таран.

Министры также определили приоритеты оборонного сотрудничества по направлениям кибербезопасности, военно-технической сферы, совместного участия в международных военных учениях и внедрения стандартов НАТО в повседневную деятельность национальных вооруженных сил. Кроме того, стороны обменялись опытом по «противодействию эскалации агрессии РФ».

Ранее представители Украины, Грузии и Молдавии объявили о создании «Ассоциированного трио», целью которого является усиление сотрудничества между тремя государствами на пути к членству в ЕС.