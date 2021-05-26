В каком случае звезды сулят удачный исход встречи президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина, рассказала 26 мая в комментарии УНИАН украинский астролог Марина Скади

Кулеба назвал условие для встречи Путина и Зеленского © Facebook, Dmytro Kuleba

При этом, если политикам удастся провести переговоры после 23 июня или в июле 2021 года, звезды будут благосклонны и стороны смогут договориться по важным вопросам, полагает астролог. В этот период Земля будет под влиянием Юпитера в Рыбах, что дает возможности для исправления ошибок прошлого, гармонизации отношений и начала масштабных проектов.

«В противном случае искаженное восприятие действительности каждого из лидеров еще больше усугубит ситуацию, особенно если они будут вести переговоры до 10 июня», — предрекла Скади.

Если же переговоры президентов России и Украины назначат на период ретроградного Меркурия (с 30 мая по 23 июня), то, по мнению астролога, в лучшем случае в отношениях стран все останется без изменений.

Период ретроградного Меркурия наступает три-четыре раза в год. Считается, что в это время не стоит начинать новые проекты, также затрудняются деловые взаимоотношения, возрастает вероятность ошибок и потерь. Следующий такой период приходится на 27 сентября — 18 октября.