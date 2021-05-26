Санкционная политика Европейского союза в отношении России уже неэффективна, в связи с чем ЕС нужно искать другие рычаги давления. Об этом 25 мая заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает Ouest France

Байден назвал контрпродуктивными санкции против «Северного потока – 2» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк сказал французский лидер.

Он поручил подготовить к июню доклад, который должен определить, какой должна быть стратегия в отношении РФ.

Ранее президент США Джо Байден признал, что санкции против проекта «Северный поток — 2» на данном этапе контрпродуктивны, поскольку строительство близко к завершению.