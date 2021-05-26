«Политика наращивания санкций в отношении России по долгосрочным проблемам больше не является эффективной… Мы находимся в момент истины в отношениях с Россией, который подталкивает нас к глубокому пересмотру наших отношений. Для меня это всего лишь шаг», — сказал французский лидер.
Он поручил подготовить к июню доклад, который должен определить, какой должна быть стратегия в отношении РФ.
Ранее президент США Джо Байден признал, что санкции против проекта «Северный поток — 2» на данном этапе контрпродуктивны, поскольку строительство близко к завершению.