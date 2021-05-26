Более 68% украинцев уверены, что дело против председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука — это попытка власти отвлечь внимание от реальных проблем. Об этом свидетельствует опрос центра BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия)

Секретарь горсовета возглавил рейтинг кандидатов в мэры Харькова — опрос © Facebook, Игорь Терехов опросу, за судебным процессом над Медведчуком внимательно следит больше половины украинцев — 52,3%, в то время как 25,7% не следят, а 22% затруднились ответить.

При этом 43,7% опрошенных считают более убедительной сторону защиты Медведчука, в то время как прокуратура убедила только 7,2% человек. Среди респондентов 37,1% уверены, что политика должны были отпустить в зале суда, а 64,4% украинцев считают, что суд завершится оправдательным приговором. Почти половина опрошенных (49,7%) убеждены, что Медведчук невиновен и должен быть оправдан и восстановлен во всех правах.

Также больше половины (54,7%) опрошенных считают, что данные события приведут лишь к увеличению рейтинга Медведчука и его политсилы.

Так, если бы парламентские выборы на Украине состоялись в ближайшее воскресенье, то в Раду прошли бы «Слуга народа» (20,2%), «Оппозиционная платформа — За жизнь» (18,6%), «Европейская солидарность» (17,4%), ВО «Батькивщина» (9,6%) и Партия Шария (5%).

Другие политические партии, в частности «Сила и честь» (4,8%), Радикальная партия (3,6%), УДАР (2,4%), ВО «Свобода» (1,9%), «За будущее» (1,8%), «Украинская стратегия Гройсмана» (1,8%), «Гражданская позиция» (1,2%), «Оппозиционный блок» (0,9%), ВО «Самопомощь» (0,8%), «Голос» (0,8%), «Народный фронт» (0,6%) и «Национальный корпус» (0,2%) не преодолели необходимый для прохождения в парламент 5%-й порог.

Опрос проводился 17-20 мая методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров. Общее количество респондентов — 2024 человека. Вероятная погрешность — 2,2%.