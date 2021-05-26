Следствие США получило доступ к электронной почте бывшего генерального прокурора Украины Юрия Луценко в рамках расследования против адвоката и экс-соратника бывшего президента США Руди Джулиани. Об этом сообщается в материале CNN 26 мая

Отмечается, что правоохранители получили доступ к сообщениям из электронной почты и учетных записей iCloud Луценко и экс-главы фискальной службы Украины Романа Насирова. Также в их распоряжении оказался сотовый телефон и iPad украинского бизнесмена Александра Левина, сторонника Дональда Трампа.

Обыски у адвоката Трампа: ФБР заинтересовалось деятельностью Джулиани на Украине © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк Мари Йованович.

В частности, прокуратура расследует, нарушал ли Джулиани иностранные законы о лоббировании, когда он добивался отставки Йованович. В то же время он призывал начать дело против кандидата в президенты от Демократической партии Джозефа Байдена и его сына Хантера.

Ранее Луценко утверждал, что Йованович негативно отзывалась о Трампе и дала ему список «определенных лиц», которых не надо преследовать.