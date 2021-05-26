«Мы не считаем, что дело обстоит таким образом», — сказала она, отвечая на вопрос о возможной причастности РФ к инциденту.
Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц также призвал не спекулировать на тему возможного следа России в принудительной посадке Ryanair.
В воскресенье, 23 мая, в Минске экстренно сел борт авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. На борту находился сооснователь признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Пассажиров сняли с самолета и направили в аэропорт на повторный досмотр, во время которого журналиста задержали.