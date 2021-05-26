Вашингтон не видит причастности Москвы к инциденту с самолетом Ryanair в Белоруссии. Об этом 25 мая заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки

Политик пояснил, чего властям Белоруссии стоит опасаться после задержания Протасевича © скриншот видео БЕЛРУСИНФО

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц также призвал не спекулировать на тему возможного следа России в принудительной посадке Ryanair.

В воскресенье, 23 мая, в Минске экстренно сел борт авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. На борту находился сооснователь признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Пассажиров сняли с самолета и направили в аэропорт на повторный досмотр, во время которого журналиста задержали.