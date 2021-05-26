Украинцы предлагают бойкотировать «Макдоналдс» из-за отказа обслуживать на русском языке
Украинцы предлагают бойкотировать «Макдоналдс» из-за отказа обслуживать на русском языке
© РИА Новости, Алексей Майшев / Перейти в фотобанк
Инцидент произошел у окошка выдачи заказов для водителей. Два клиента заказали картофель фри, а когда сотрудник фастфуда сказал, что блюдо готово, то никто из мужчин не захотел уступать порцию.

Гости ресторана начали спорить, чей это заказ, а потом один мужчина выстрелил в бедро оппоненту из травматического пистолета.

Очевидцам удалось забрать оружие у стрелка. И хотя еще до приезда полиции мужчина сумел убежать, его личность быстро была установлена. Теперь любителю картошки фри грозит до семи лет лишения свободы.