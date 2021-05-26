Инцидент произошел у окошка выдачи заказов для водителей. Два клиента заказали картофель фри, а когда сотрудник фастфуда сказал, что блюдо готово, то никто из мужчин не захотел уступать порцию.
Гости ресторана начали спорить, чей это заказ, а потом один мужчина выстрелил в бедро оппоненту из травматического пистолета.
Очевидцам удалось забрать оружие у стрелка. И хотя еще до приезда полиции мужчина сумел убежать, его личность быстро была установлена. Теперь любителю картошки фри грозит до семи лет лишения свободы.