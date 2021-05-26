В Запорожье клиенты местного ресторана быстрого питания McDonald's устроили скандал из-за того, что не поделили заказ, в результате чего один из них выстрелил в другого из травматического пистолета. Об этом говорится в сюжете ТСН 25 мая

Украинцы предлагают бойкотировать «Макдоналдс» из-за отказа обслуживать на русском языке © РИА Новости, Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Гости ресторана начали спорить, чей это заказ, а потом один мужчина выстрелил в бедро оппоненту из травматического пистолета.

Очевидцам удалось забрать оружие у стрелка. И хотя еще до приезда полиции мужчина сумел убежать, его личность быстро была установлена. Теперь любителю картошки фри грозит до семи лет лишения свободы.