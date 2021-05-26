Летом эксперты рекомендуют обратить особое внимание на клубнику, так как она содержит витамины и способна предотвратить многие заболевания, передает Comments.ua

Цены на клубнику и черешню ужаснули украинцев © CC0, Pixabay констатируют, что клубника богата витамином С, калием, фолиевой кислотой и клетчаткой. Все эти важные питательные вещества поддерживают повседневное функционирование организма, поэтому употребление клубники снижает риск многих хронических заболеваний.

Кроме того, диетологи отмечают, что эта ягода содержит флавоноиды и антиоксидантные вещества (антоцианы и катехины), которые снижают риск развития многих серьезных заболеваний, в частности онкологии, и сердечно-сосудистых проблем. Исследования также показали, что клубника положительно сказывается на зрении и неврологическом здоровье.

К тому же регулярное употребление этой летней ягоды поможет нормализовать уровень холестерина в крови, улучшив тем самым работу сердечно-сосудистой системы. А входящие в ее состав каротиноиды и аскорбиновая кислота укрепят иммунную систему. Помимо этого, клубника полезна для органов пищеварения, легких, щитовидной и предстательной желез.

Также клубника считается полезной ягодой для людей с диабетом, так как существенное содержание клетчатки помогает регулировать уровень сахара в крови и поддерживать его стабильность, избегая экстремальных максимумов и минимумов. Клубника замедляет расщепление глюкозы и снижает выбросы глюкозы и инсулина после еды, богатой углеводами.

Ранее экономический эксперт Олег Пендзин спрогнозировал, что массовое поступление клубники на украинский рынок произойдет не раньше начала июня, в связи с чем цена на нее будет держаться в пределах 100 гривен (267 руб.) за килограмм как минимум до конца мая.