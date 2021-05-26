Президент США Джо Байден признал, что санкции против проекта «Северный поток – 2» на данном этапе контрпродуктивны, поскольку он близок к завершению. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома, передает РИА Новости 26 мая

«Северный поток – 2»: Украина получила удар под дых от США © РИА Новости, пресс-служба президента Украины считает, что американские санкции против «Северного потока – 2» не привели бы к остановке проекта, поскольку он практически завершен.

«Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

В конце 2019 года США ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика «Фортуна», а 27 апреля к нему присоединился «Академик Черский».

На прошлой неделе, 20 мая, США заявили, что отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект российского газопровода, объяснив это тем, что это в их национальных интересах. Однако затем США ввели санкции против организаций РФ и судов по «Северному потоку – 2».