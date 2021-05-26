Судебное преследование украинского оппозиционера Виктора Медведчука ведет к замораживанию конфликта в Донбассе и ужесточению позиций сторон. Об этом рассказал директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Золотарев: кто он © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

Эксперт отметил, что Медведчук — очень специфическая личность, у него весьма специфическая команда, но у него был карт-бланш, и он был лицом, которому доверяла Москва.

«В украинском политикуме есть консенсус к удалению Медведчука с поля. Обратите внимание, что не было акций поддержки со стороны других партий. Они так "талантливо" вели игру, что остались совсем одни. 40 друзей Медведчука в Верховной Раде — и все. Не было и акций журналистской солидарности, когда закрывали телеканалы», — констатировал Золотарев.

Понятно, что на процессе это отразится исключительно негативно, тем более что украинская сторона пыталась найти какую-то альтернативу Медведчуку, но эта альтернатива так и не появилась, и, следовательно, это тоже будет одним из факторов заморозки процесса, добавил политолог.

Полностью интервью можно прочитать здесь.