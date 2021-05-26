Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что Украина передала «нормандской четверке» новый проект так называемых кластеров для разработки «дорожной карты» урегулирования конфликта в Донбассе. Известно о трех основных пунктах, которые Украина предлагает изменить: передача Киеву контроля над границей до выборов на Донбассе, необходимость согласовывать изменения в Конституцию с Донецком и Луганском, а также совместное патрулирование Национальной гвардии Украины и украинских граждан из ДНР и ЛНР до местных выборов в регионе.
Позиция Украины была сформулирована вице-премьером по реинтеграции Алесеем Резниковым (мы не можем выполнить Минские соглашения, но не можем от них отказаться), но ей все равно надо показать хоть какие-то признаки конструктива, поэтому она выдвигает такие предложения, пояснил эксперт.
«Это все в том же формате, из-за чего за эти шесть лет фактически ничего не изменилось. Этот формат коммуникации "Что наше — то наше, а о вашем поговорим" ведет к замораживанию ситуации, что мы, собственно говоря, имеем», — констатировал Золотарев.
Политолог добавил, что позиция Донецка и Луганска опирается именно на Минские соглашения, на то, как в них прописано, а Украине не удалось убедить Париж и Берлин в том, что эти договоренности надо переписать или изменить так, как того хочет Украина.
Полностью интервью можно прочитать здесь.