Украинская сторона в вопросе Донбасса выдвигает заведомо неприемлемые условия, на которые другая сторона точно не пойдет, а потом имитирует процесс мирного урегулирования без всяких шансов на достижение результата. Об этом рассказал директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Золотарев: Германия и Франция по-прежнему готовы к миру в Донбассе за счет Украины © Facebook, Золотарев Андрей

Позиция Украины была сформулирована вице-премьером по реинтеграции Алесеем Резниковым (мы не можем выполнить Минские соглашения, но не можем от них отказаться), но ей все равно надо показать хоть какие-то признаки конструктива, поэтому она выдвигает такие предложения, пояснил эксперт.

«Это все в том же формате, из-за чего за эти шесть лет фактически ничего не изменилось. Этот формат коммуникации "Что наше — то наше, а о вашем поговорим" ведет к замораживанию ситуации, что мы, собственно говоря, имеем», — констатировал Золотарев.

Политолог добавил, что позиция Донецка и Луганска опирается именно на Минские соглашения, на то, как в них прописано, а Украине не удалось убедить Париж и Берлин в том, что эти договоренности надо переписать или изменить так, как того хочет Украина.

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