Судьба Виктора Медведчука теперь зависит от личной позиции самого украинского политика, убежит ли он из страны, останется ли и будет ли готов пойти на жертвы. Об этом рассказал директор Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» Алексей Дзермант в интервью изданию Украина.ру

Алексей Дзермант: кто он © Facebook, Алексей Дзермант Виктора Медведчука под домашний арест, ему вменяют «госизмену» и «посягательство на нарушение обычаев войны». Его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.

Если на него завели дела, связанные с государственной изменой или угрозой национальной безопасности, то это означает, что украинские власти могут творить все что угодно под этими лозунгами, подчеркнул эксперт.

«Тенденции, безусловно, тревожные. Да, это продолжение того, что было и раньше, но все же при Порошенко Медведчук чувствовал себя достаточно уверенно. Но сейчас пришла его очередь. Это в целом говорит об ухудшении общественно-политического климата в Украине. В такой ситуации браться предсказывать судьбу любого человека в принципе невозможно», — указал Дзермант.

Политолог отметил, что Медведчук вряд ли бы победил на президентских выборах, но фактор влияния его партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» был бы серьезным для определения будущего главы государства.

Медведчук ведет очень опасную игру с украинской властью, но эта игра может закончиться тем, что он станет более популярной фигурой в обществе после показательного «наезда» властей в Киеве, заключил собеседник издания.

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