В информационном пространстве Белоруссии подробно освещались все нюансы преследования Виктора Медведчука. Это подается как правовой беспредел и продолжение зачистки конкурентного политического поля на Украине. Об этом рассказал директор Центра изучения континентальной интеграции «Северная Евразия» Алексей Дзермант в интервью изданию Украина.ру

Алексей Дзермант: кто он © Facebook, Алексей Дзермант Виктора Медведчука под домашний арест, ему вменяют «госизмену» и «посягательство на нарушение обычаев войны». Его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.

При этом в белорусском информационном пространстве подчеркивается, что Медведчук прилагал миротворческие усилия и его роль была стабилизирующей для украинской политики, указал эксперт.

«И то, что убирают такие фигуры, говорит о крайне нервозном состоянии украинской власти, потому что она боится конкуренции и не хочет никакого налаживания отношений с восточнославянскими соседями», — считает Дзермант.

Здесь также присутствует мотив внешнего управления, когда внешние силы вынуждают украинские власти зачищать конкурентов и тех, кто может хоть как-то коммуницировать с Россией и заодно с Белоруссией, добавил политолог.

В этой ситуации может присутствовать мотив деолигархизации Украины, но основной мотив — политический, внешним силам важно зачистить олигархов и просто богатых людей, которые могут связывать Украину экономически и политически с Россией, заключил собеседник издания.

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