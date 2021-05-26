Белорусскому руководству следует быть очень осторожным, потому что любую ошибку Запад использует против него. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал белорусский политик Сергей Лущ

Кулеба объяснил закрытие авиасообщения с Белоруссией и назвал выгоду для Украины © Facebook, Dmytro Kuleba

«Протасевич, безусловно, враг белорусской государственности, и, если б силы, стоящие за ним, одержали в августе верх, сегодня от республики мало бы что осталось», — сказал он.

Однако противники белорусского государства не упустят возможность выжать из события максимум дивидендов, указал Лущ. По его мнению, после запретов, касающихся авиасообщения и транзита через Белоруссию, последуют политические шаги.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Ранее по итогам саммита Евросоюза для белорусских авиакомпаний запретили рейсы в аэропорты ЕС и полеты над территорией Евросоюза. Европейским перевозчикам рекомендовано отказаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии, ряд стран уже ввел ограничения. Украина прекратит авиасообщение с Белоруссией в ночь на 26 мая.