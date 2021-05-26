Вся эта история вокруг запрета импорта на Украину электроэнергии из России и Белоруссии представляет собой типичный внутриукраинский конфликт. Об этом рассказал член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в интервью изданию Украина.ру

Корольчук: После запрета Зеленского Украина будет покупать еще больше российской электроэнергии © РИА Новости Украина / Константин Гришин Владимир Зеленский подписывает закон о запрете импорта электроэнергии из РФ и РБ.

Эксперт отметил, что одна сторона этого конфликта — те, кто импортирует электроэнергию и которым выгодно взять дешевую российскую электроэнергию и потом продать ее на Украине подороже.

По его словам, к ней относятся группа компаний, часть из которых контролирует Виктор Пинчук, часть Игорь Коломойский, а также другие трейдеры, которые работают на рынке.

Другая сторона конфликта, уточнил он, компания ДТЭК Рината Ахметова, которая владеет самой большой группой тепловых электростанций и которая могла бы произвести тот объем электроэнергии, что закупался в РФ.

«Это на самом деле небольшой объем, для России так вообще микроскопический, но тут у нас некоторые готовы за копейки удавиться, хоть и некрасиво так говорить, но это правда», — подчеркнул Корольчук.

Собеседник издания добавил, что этот запрет также ставит своей целью довести все до отсоединения Украины от единой энергосистемы с Россией и Белоруссией, хотя сделать это будет очень сложно.

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