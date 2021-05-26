Буквально несколько месяцев назад была ситуация, когда электричества на Украине не хватало и его закупали в России и Белоруссии. И вот президент Владимир Зеленский подписывает закон о запрете импорта электроэнергии из РФ и РБ.
Эксперт отметил, что одна сторона этого конфликта — те, кто импортирует электроэнергию и которым выгодно взять дешевую российскую электроэнергию и потом продать ее на Украине подороже.
По его словам, к ней относятся группа компаний, часть из которых контролирует Виктор Пинчук, часть Игорь Коломойский, а также другие трейдеры, которые работают на рынке.
Другая сторона конфликта, уточнил он, компания ДТЭК Рината Ахметова, которая владеет самой большой группой тепловых электростанций и которая могла бы произвести тот объем электроэнергии, что закупался в РФ.
«Это на самом деле небольшой объем, для России так вообще микроскопический, но тут у нас некоторые готовы за копейки удавиться, хоть и некрасиво так говорить, но это правда», — подчеркнул Корольчук.
Собеседник издания добавил, что этот запрет также ставит своей целью довести все до отсоединения Украины от единой энергосистемы с Россией и Белоруссией, хотя сделать это будет очень сложно.
Полностью интервью можно прочитать здесь.