Россия является менее опытным капиталистом, поэтому в сравнении с США и Китаем, крупными капиталистическими хищниками, она в каком-то отношении более слабая и не может конкурировать с ними в Латинской Америке. Об этом рассказал живущий в Чили украинский журналист Олег Яснский в интервью изданию Украина.ру

Олег Ясинский: кто он © из личного архива О.Ясинского

По его мнению, у России нет реальной латиноамериканской политики или государственного проекта, который мог бы превратить ее в столь влиятельную державу, как США или Китай, и дело даже не в человеческих качествах российского руководства, а в том, что Россия не Советский Союз, и она находится в капиталистической парадигме.

«Мне бы очень хотелось, чтобы нормальность нынешней жизни в России продержалась как можно дольше. Но без возникновения настоящего социального проекта удерживать этот государственный капитализм с элементами СССР (неразрушенная медицина и образование). Это выглядит прилично на уровне остального мира, потому что весь остальной мир выглядит слишком неприлично», — подчеркнул Ясинский.

У России в Латинской Америке очень позитивный имидж, ей доверяют, и Москве краткосрочно и среднесрочно есть смысл поддерживать инициативы вроде БРИКС или двусторонних отношений с Аргентиной, но противостоящих этому сил слишком много, и проблемы мира слишком велики, заключил собеседник издания.

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