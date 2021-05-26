Ранее в сети ходили слухи о возможности казни Протасевича, из-за того что он был включен КГБ Белоруссии в список лиц, причастных к террористической деятельности.
Политик подчеркнул, что в деле задержанного в Минске основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича речь не идет о высшей мере наказания, как это пытались преподнести лидеры прозападной оппозиции.
«По инкриминируемым Протасевичу статьям ему грозит до 15 лет лишения свободы. Сроки вполне адекватные, беря во внимание урон, который понесло белорусское государство от деятельности Протасевича и его команды в ходе президентской выборной кампании, а главное, после нее», — сказал Лущ.
При этом, по мнению политика, власти хотят использовать дело Протасевича как наглядный пример для противников государства, а его задержание продемонстрировало возможности белорусских силовиков.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
В воскресенье, 23 мая, самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. На борту был Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью «организация массовых беспорядков», ему грозит до 15 лет лишения свободы.