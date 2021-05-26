Певица украинского происхождения Вера Брежнева рассказала поклонникам о своей вредной привычке, которой решила противостоять. Соцсетям и времени, в них проведенных, артистка посвятила пост в Instagram 25 мая

«Часть моей работы — в телефоне. Поэтому в транспорте я почти всегда в рабочем процессе. Но есть и время, которое просто провожу в соцсетях, и это стало плохой привычкой. Решила потихоньку от нее избавляться. После 21.00 никаких соцсетей. Столько времени свободного вечером появилось!» — написала певица.

«Пишет Вера в соцсети…», «Вот и ответь мне на сообщение пока едешь», «Телефон полностью поглотил наш реальный мир, печально», — отреагировали фолловеры.

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Вера Брежнева, по паспорту Вера Галушка, родом из Днепродзержинска. Была солисткой «ВИА Гра» с 2003 по 2007 год, после чего начала сольную карьеру, а в 2015-м вышла замуж за продюсера Константина Меладзе, первая семья которого осталась жить в Киеве.

На данный момент у Брежневой 11,7 миллиона подписчиков только в Instagram.