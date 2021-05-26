Блогер из украинской столицы и обладательница самых больших скул в мире Анастасия Покрищук ответила на очередную серию вопросов от подписчиков, в том числе разъяснила, есть ли шансы у ее скул вернуться в исходное положение. Соответствующий пост женщина разместила в Instagram 24 мая

«Не рассосутся, я этого очень-очень долго добивалась. Уже пошел сильно накопительный эффект, филлер во всех тканях. Еще там есть фиброз, он мне очень сильно на руку, и филлер уже не будет биодеградировать», — ответила блогерша.

Фиброз — образование рубцов, которые крайне сложно поддаются лечению. Заболевание часто приводит к необратимым последствиям вплоть до отмирания тканей.

Ответила Покрищук и на вопрос, планирует ли она носить рекордные скулы до старости, блогерша заявила, что всегда будет выглядеть «ох**но», потому что будет «колоть и резать рыло».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ЛЕТЕЛА НА СЛАДКОЕ: УКРАИНЕЦ ОБНАРУЖИЛ В БАНКЕ С КОФЕ УПИТАННОЕ НАСЕКОМОЕ.

Анастасии Покрищук 31 год, она родилась в столице Украины. Долгое время работала продавцом, а в 26 лет приняла решение меняться: покрасила волосы в розовый, увеличила грудь и губы, нарастила до непропорциональных размеров скулы. В итоге женщина стала обладательницей самых больших скул в мире, о чем написал британский таблоид Daily Star.

Кстати, несколько недель назад блогерша съездила в Турцию, где сделала сразу несколько новых пластических операций. В их числе была липосакция, округление ягодиц и создание на животе «кубиков пресса».