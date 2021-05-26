Сегодня в Чили проживают порядка тысячи выходцев из бывшего СССР. В основном это россияне и украинцы, самые недалекие из которых успели поругаться между собой. Об этом рассказал живущий в Чили украинский журналист Олег Ясинский в интервью изданию Украина.ру

Олег Ясинский: кто он © из личного архива О.Ясинского

«Эти анекдотические времена уже прошли. Но была первая волна тех, кто очень легко поимел большие деньги здесь, приехал туда, и там их "кинули" такие же, как и они. Они остались без ничего, равновесие в мир вернулось. Есть девочки, которые вышли замуж за чилийцев, но есть и достаточно много случайных людей, которые потом уехали в США или Европу. Все-таки Чили не самая комфортная страна для тех, кто не относится к 10% чилийской элиты. Социальной защиты нет», — констатировал Ясинский.

Собеседник издания добавил, что сейчас многие из них возвращаются, потому что в условиях пандемии жизнь и вообще в последние 10 лет жизнь в России намного комфортнее и полноценнее, и даже некоторые чилийцы, в частности режиссер Себастьян Аларкон (умер в 2019 году), переезжают Россию целыми семьями.

Полностью интервью можно прочитать здесь.