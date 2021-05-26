Желающим похудеть врачи советуют включить в рацион наименее калорийные продукты, способствующие выводу токсинов, например огурцы. Об этом сообщил украинский сайт golos.ua 25 мая

Повар-русофоб Клопотенко раскрыл секрет соблазнения женщин с помощью огурцов © Евгений Клопотенко/Инстаграм

Поэтому нет смысла выбирать монодиету на огурцах и ждать чудес. Этот овощ лишь один из помощников организма на диете.

По мнению врачей, потребление зеленых овощей полезно, поскольку они низкокалорийны и содержат много воды и клетчатки.

Прежде всего, благодаря содержанию клетчатки, огурцы помогают вывести из организма токсины. Кроме того, семена огурца являются мочегонным средством, в умеренных количествах полезным при похудении и помогающим избавиться от отеков.

Поскольку огурцы примерно на 95% состоят из воды, они помогают сохранять необходимый баланс жидкости в организме, однако также не стоит забывать пить воду в необходимом количестве. Диетологи часто советуют предпочесть огурцы другим овощам еще и потому, что в них ничтожно мало сахара.

Также из них в любое время дня можно сделать легкий салат для перекуса, приправив овощи лимонным соком и перцем, или использовать нарезку огурца вместо хлеба и сухариков в качестве основы для бутерброда.