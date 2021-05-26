При похудении врачи-диетологи рекомендуют не просто ограничиться одним-двумя продуктами, а уменьшить количество потребляемых калорий и соблюдать в рационе баланс белков, жиров и углеводов. Тогда не возникнет желания бросить диету и не будет проблем с пищеварением.
Поэтому нет смысла выбирать монодиету на огурцах и ждать чудес. Этот овощ лишь один из помощников организма на диете.
По мнению врачей, потребление зеленых овощей полезно, поскольку они низкокалорийны и содержат много воды и клетчатки.
Прежде всего, благодаря содержанию клетчатки, огурцы помогают вывести из организма токсины. Кроме того, семена огурца являются мочегонным средством, в умеренных количествах полезным при похудении и помогающим избавиться от отеков.
Поскольку огурцы примерно на 95% состоят из воды, они помогают сохранять необходимый баланс жидкости в организме, однако также не стоит забывать пить воду в необходимом количестве. Диетологи часто советуют предпочесть огурцы другим овощам еще и потому, что в них ничтожно мало сахара.
Также из них в любое время дня можно сделать легкий салат для перекуса, приправив овощи лимонным соком и перцем, или использовать нарезку огурца вместо хлеба и сухариков в качестве основы для бутерброда.