Это конфликт между двумя капиталистическими монстрами: США — империей, которая находится в стадии заката, и Драконом, который растет и который ничуть не менее страшен и разрушителен для мира, чем США, пояснил эксперт.
«Разница между ними состоит только в том, что поскольку китайские десантники не высаживались в Латинской Америке и не свергали целые правительства, то для некоторых так называемых правительств Латинской Америки китайские инвестиции и кредиты под грабительские проценты выглядят чем-то привлекательным. Тем более что этому способствуют красные флаги КПК и прочая атрибутика. Даже не знаю, это смешно или грустно», — указал Ясинский.
Что касается России, которая является менее опытным капиталистом, то в сравнении с США и Китаем она в каком-то отношении более слабая, поскольку это региональная, но не мировая сверхдержава, и огромные силы российской экономики уходят на поддержание нормальной жизни внутри страны, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.