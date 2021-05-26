Сегодня транснациональные корпорации, политически представленные США и Китаем, развернули борьбу за ресурсы Латинской Америки. В данном случае речь идет не столько о нефти и газе, сколько о лесах и питьевой воде, которые скоро станут дефицитом. Об этом рассказал живущий в Чили украинский журналист Олег Ясинский в интервью изданию Украина.ру

Олег Ясинский: кто он © из личного архива О.Ясинского

«Разница между ними состоит только в том, что поскольку китайские десантники не высаживались в Латинской Америке и не свергали целые правительства, то для некоторых так называемых правительств Латинской Америки китайские инвестиции и кредиты под грабительские проценты выглядят чем-то привлекательным. Тем более что этому способствуют красные флаги КПК и прочая атрибутика. Даже не знаю, это смешно или грустно», — указал Ясинский.

Что касается России, которая является менее опытным капиталистом, то в сравнении с США и Китаем она в каком-то отношении более слабая, поскольку это региональная, но не мировая сверхдержава, и огромные силы российской экономики уходят на поддержание нормальной жизни внутри страны, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.