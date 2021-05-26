Эксперт отметил, что на Украине живут галичане, живут сельские жители центральных и восточных областей, которые разговаривают на суржике, и живут русские, которые все вместе никак не могут объединиться в единый украинский этнос, потому что каждый из них по-своему представляет, каким должно быть моноэтническое украинское государство.
По его словам, даже на центральных украинских телеканалах, принадлежащих одному и тому же олигарху, которые должны были вещать на всю Украину, дикторы не могли определиться с тем, как будет по-украински слово «вертолет» — вертолит, хеликоптер или гвинтокрыл.
«Поэтому, даже если мы уберем Донбасс, Россию, Польшу или Венгрию, они между собой не договорятся. Они должны будут друг друга или убить, или разделиться. Поэтому украинское государство начало идти к своему распаду с первых лет своего создания, когда они сразу же отдали культуру, идеологию, науку и образование в руки бандеровцев», — указал Ищенко.
Политолог добавил, что, если бы сейчас в России вдруг объявили о создании эльфийского государства, в котором все должны говорить по-эльфийски, а всё неэльфийское население было бы ущемлено в правах, ничего бы не получилось, потому что нельзя построить этнократическое государство при отсутствии доминирующего этноса.