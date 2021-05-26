Основная проблема Украины состояла в том, что она стала выстраивать этнократическое государство на территории, где никогда не было украинского этноса, и в этом признавались даже ее лидеры. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

По его словам, даже на центральных украинских телеканалах, принадлежащих одному и тому же олигарху, которые должны были вещать на всю Украину, дикторы не могли определиться с тем, как будет по-украински слово «вертолет» — вертолит, хеликоптер или гвинтокрыл.

«Поэтому, даже если мы уберем Донбасс, Россию, Польшу или Венгрию, они между собой не договорятся. Они должны будут друг друга или убить, или разделиться. Поэтому украинское государство начало идти к своему распаду с первых лет своего создания, когда они сразу же отдали культуру, идеологию, науку и образование в руки бандеровцев», — указал Ищенко.

Политолог добавил, что, если бы сейчас в России вдруг объявили о создании эльфийского государства, в котором все должны говорить по-эльфийски, а всё неэльфийское население было бы ущемлено в правах, ничего бы не получилось, потому что нельзя построить этнократическое государство при отсутствии доминирующего этноса.