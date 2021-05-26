Эксперт отметил, что во время распада Российской империи Польша захватила часть ее западных губерний с непольским населением, однако Польша захватила эти территории без особого сопротивления, потому что больше не было государства, которому они бы принадлежали.
«Если Польша в таком варианте придет во Львов или в Луцк, я не думаю, что кто-то будет сопротивляться. Если к вам приходит хоть какое-то, но государство (хоть Польша, хоть Словакия, хоть Россия, хоть Белоруссия), то вы его будете встречать с цветами», — указал Ищенко.
Политолог добавил, что только в Средние века человек мог забрать все свое имущество и уехать куда угодно для самостоятельной жизни, но современному городскому жителю нельзя прожить без государства, поскольку оно дает ему работу и обеспечивает всем необходимым вроде канализации или электричества.
Если же Польша прямо сейчас перейдет границу Украины для захвата Львова, то ей будут сопротивляться вооруженные силы, но сколько они смогут сдерживать их натиск и насколько активным будет это сопротивление, сказать трудно, резюмировал специалист.