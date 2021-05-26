Если Польша будет захватывать Львов в тот момент, когда Украина будет в состоянии полнейшего хаоса, местные жители будут ей рады, поскольку они захотят наведения хоть какого-то порядка. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

«Если Польша в таком варианте придет во Львов или в Луцк, я не думаю, что кто-то будет сопротивляться. Если к вам приходит хоть какое-то, но государство (хоть Польша, хоть Словакия, хоть Россия, хоть Белоруссия), то вы его будете встречать с цветами», — указал Ищенко.

Политолог добавил, что только в Средние века человек мог забрать все свое имущество и уехать куда угодно для самостоятельной жизни, но современному городскому жителю нельзя прожить без государства, поскольку оно дает ему работу и обеспечивает всем необходимым вроде канализации или электричества.

Если же Польша прямо сейчас перейдет границу Украины для захвата Львова, то ей будут сопротивляться вооруженные силы, но сколько они смогут сдерживать их натиск и насколько активным будет это сопротивление, сказать трудно, резюмировал специалист.