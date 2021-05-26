Учитывая, что огромная часть населения постсоветских государств является выходцами из СССР и что Россия не является моноэтническим государством, очень трудно определить, кто русский человек, а кто нет. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк Богдан Безпалько, говоря о возможных причинах, почему понятие репатриации все еще отсутствует в российском законодательстве, заявил, что в России в принципе отсутствует юридическое определение русского народа и, соответственно, для поднятия вопроса о репатриации пришлось бы в целом рассматривать вопрос русских в РФ.

«Можно выдавать паспорта по рождению предков. Но я и моя жена родились на Украине. Если бы мой ребенок приехал получать гражданство РФ, то он считался бы украинцем. А мои папа и мама родились в России. И если бы я получал гражданство РФ, я бы получал его как русский. Согласитесь, логика отсутствует», — привел пример эксперт.

Кроме того, отметил Ищенко, в этом случае гражданство может получить не говорящий по-русски таджик, который предъявит документы о том, что его родители родились в России, прожили там 20 лет, а потом снова уехали в Таджикистан, зато русский человек, чьи предки когда-то уехали работать в Туркестан, гражданство получить не может.

Если определять гражданство по графе «национальность» в советских паспортах, то это тоже все очень условно, поскольку многих русских, живших на территории Украинской и Белорусской ССР, записывали как украинцев и белорусов, указал политолог.

По его мнению, выдавать паспорта всем, кто считает себя русскими, это тоже не выход, поскольку мнение человека много раз может поменяться, когда сегодня он будет считать себя русским, завтра не будет, а послезавтра опять будет.

В свое время Израиль, который строил моноэтническое государство, выработал подход, когда евреями сначала считались люди, у которых еврейками были мама и бабушка, а затем люди, которые подвергались преследованиям за их еврейское происхождение, а как определить, кто русский, кто нерусский, для выдачи паспортов РФ в эксклюзивном порядке, неизвестно, резюмировал специалист.