Активист Роман Протасевич сам по себе не может быть серьезным врагом для Белоруссии, однако его арест важен был для государственных властей как символический, рассказал в интервью изданию Украина.ру белорусский политолог Всеволод Шимов

Для белорусских властей значим арест Протасевича, так как он считается одним из основателей главного оппозиционного Telegram-канала NEXTA, ставшего одним из главных «действующих лиц» прошлогодних событий в Белоруссии, заявил политолог.

«Сам по себе Протасевич вряд ли представлял серьезную угрозу, но символически его задержание, безусловно, значимо», — сказал Шимов.

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Шимов ответил, насколько законным было задержание Протасевича © REUTERS, Stringer

Протасевич был на борту пассажирского самолета авиакомпании Ryanair, летевшего по маршруту Афины — Вильнюс. Когда лайнер пролетал над территорией Белоруссии, экипаж был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Минска.

В аэропорту сообщили, что борт Ryanair запросил посадку из-за сообщения о бомбе. По данным Telegram-канала «Пул первого», близкого к президенту Белоруссии, экипаж Ryanair обратился к властям страны с просьбой принять лайнер, после чего президент Александр Лукашенко лично приказал «самолет разворачивать и принимать».