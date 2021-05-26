К сожалению, мы недооцениваем культурное сотрудничество. Сюда надо вкладывать средства, как это в свое время делал Фонд Сороса. Нам надо думать о будущем славян, а в этом вопросе главным объединителем является культура, заявил ученый.
«Сегодня нам нужны проекты в области культуры, проекты по изучению традиций и национальных особенностей славянских стран», — сказал Юдин.
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В понедельник, 24 мая, отмечался День славянской письменности и культуры. Этот праздник связан с Днем памяти святых Кирилла и Мефодия, которые создали алфавит и открыли эпоху письменности славян.