Для объединения славянских народов необходимы новые культурные проекты, рассказал в интервью изданию Украина.ру кандидат исторических наук, доцент Михаил Юдин

Михаил Юдин: Главное, что может вернуть единство славянам, — культура © скриншот видео "mstaacru"

«Сегодня нам нужны проекты в области культуры, проекты по изучению традиций и национальных особенностей славянских стран», — сказал Юдин.

Полный текст интервью читайте здесь.

В понедельник, 24 мая, отмечался День славянской письменности и культуры. Этот праздник связан с Днем памяти святых Кирилла и Мефодия, которые создали алфавит и открыли эпоху письменности славян.